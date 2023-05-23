طقس الـ72 ساعة المقبلة.. حار نهارا وتوقعات بسقوط أمطار على جنوب الصعيد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال 72 ساعة المقبلة، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون لطيفا في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

طقس الأربعاء 24 مايو

وتشهد حالة الطقس غدا نشاطا لحركة الرياح على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، مع توافر فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الخميس 25 مايو

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة، وتتوافر فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الجمعة 26 مايو

يستمر نشاط الرياح حتى يوم الجمعة على مناطق من القاهرة الكبرى وتكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون رعدية على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأربعاء 24 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة الخميس 25 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة الجمعة 26 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 24.