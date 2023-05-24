4 أحداث تهمك اليوم.. حالة الطقس وأماكن قطع المياه

تنشر «الوطن» لمتابعيها أهم وأبرز الأحداث التي تهم المواطنين خلال الساعات المقبلة في مصر والوطن العربي والعالم، في السطور التالية.

رياح وأمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس اليوم في المحافظات، حيث تشهد سقوط أمطار على 12 محافظة، مع نشاط للرياح على جميع المحافظات وتبلغ أقصى سرعة لها 36 كيلومترا في الساعة، كما حذرت المواطنين منها وخاصة مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية، مع تكون الغيوم الجزئية على محافظات السواحل الشمالية الغربية وجنوب وشمال الصعيد، على أن يكون الطقس معتدل الحرارة نهاراً بارداً في آخر الليل.

حفلات الأوبرا

تقدم دار الأوبرا المصرية مجموعة مميزة من الحفلات الفنية والفعاليات الثقافية، اليوم الأربعاء، حيث يقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الساعة الثامنة والنصف مساء، ويقام على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية الساعة الثامنة والنصف مساء، ويقام الحفل في ساقية الصاوي، الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ويقام أيضا في اليوم التالي، ويتراوح سعر تذاكر الحفل من 100 إلى 150 جنيها.

قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، إجراء أعمال صيانة وتطهير بمحطة مياه الشرب القديمة في قرية معصرة نعسان، بمركز إهناسيا غرب المحافظة، ما سينتج عنه قطع المياه في بعض المناطق، موضحة أن فترة الانقطاع وضعف المياه، ستكون اليوم، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشر مساءً.

اجتماع منظمة التعاون الإسلامي

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، يوم غدٍ الأربعاء، في مقرها بجدة، وبدعوة من دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك.