مركز محمود مختار الثقافي يستضيف 20 طفلا ضمن مبادرة «انت مش لوحدك» الأحد

أعلن قطاع الفنون التشكيلية عن استقبال 20 طفلاً من جمعية «البسمة لخدمات الأيتام والمعاقين»، لقضاء يوم فني ترفيهي بحديقة مركز محمود مختار الثقافي، وزيارة المتحف، وإقامة ورشة فنية، من خلال عدد من الفنانين التشكيليين، وذلك يوم الأحد في تمام الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصراً.

يأتي ذلك في ضوء تبني قطاع الفنون التشكيلية لمبادرة «انت مش لوحدك»، والتي تولي اهتماماً خاصاً بالأطفال ذوي الهمم ومرضى الأورام والأيتام والتي أطلقتها وزارة الثقافة.

تفاصيل مبادرة «انت مش لوحدك»

ويتضمن اليوم برنامجاً فنياً وترفيهياً للأطفال وذويهم، يبدأ بجولة في المتحف، ويتضمن أيضا ورشة عرائس «باببت شو»، يليهما فقرة غنائية من تقديم فرقة «الشمس»، وكذلك ورشة رسم ووجبة غدا للأطفال، فضلا عن فقرات غنائية وموسيقية، حتى انتهاء البرنامج.

دمج الأطفال ذوي الهمم في المجتمع

وكان قطاع الفنون التشكيلية قد دشن هذه المبادرة في 24 يناير الماضي، معلنا استقبال مجموعة من أطفال مستشفى «57357»، بهدف دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وما يناظرهم من حالات مختلفة مع المجتمع.