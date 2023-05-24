العثور على جثة سيدة في القنطرة غرب بالإسماعيلية

عثرت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسماعيلية، ظهر اليوم الأربعاء، على جثمان سيدة مجهولة الهوية بدائرة مركز ومدينة القنطرة غرب، ونقل جثمانها إلى مشرحة المستشفى لحين انتهاء التحقيقات.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العقيد أحمد الشناوي مأمور مركز شرطة القنطرة غرب، يفيد وصول جثة سيدة مجهولة في العقد الثالث إلى مستشفى أبوخليفة للطوارىء، مصابة بجرح تهتكى بفروة الرأس، وجروح وطعنات في مختلف أنحاء الجسم.

انتقال قوات الشرطة إلى المستشفى

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، بانتقال قوات الشرطة إلى المستشفى، لمحاولة كشف هوية السيدة، فيما أكدت المصادر الطبية والأمنية وجود شبهة جنائية في الحادث.

وشكلت مباحث القنطرة غرب، فريق بحث برئاسة المقدم مروان الطحاوي رئيس وحدة مباحث القنطرة غرب، ومعاونو مباحث المركز، لسرعة ضبط مرتكب الواقعة.

العثور على شاب مصاب بطعنات في الإسماعيلية

في الوقت ذاته، عثر أهالى أرض الجمعيات بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، على شاب مصاب بعدة طعنات، وجروح نقلته سيارة الإسعاف إلى مجمع الإسماعيلية الطبي في حالة طبية حرجة.