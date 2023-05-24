كل ما تود معرفته عن ورش العَمرات للخط الثالث لمترو الأنفاق (فيديو)

على مساحة 65 فدانا، تم إنشاء ورش الَعَمرة الجسيمة والخفيفة للخط الثالث لمترو الأنفاق المعروف بالخط الأخضر، وتشتمل الورش على 32 مبنى خرسانيا ومعدنيا، وجراج القطارات «3 قطار»، حيث تحتوي هذه الورش على معدات وآلات ضخمة لخط يستقله آلاف المواطنين بشكل يومي.

تفاصيل ورشة العمرة الجسيمة

ورشة العمرة الجسيمة تقوم على مساحة 33 ألف متر مربع، وتمثل 30% من المساحة الإجمالية للورش بالخط الثالث للمترو، وفق تقرير رسمي لوزارة النقل، حيث يحتوي المبنى على 155 معدة لعمل العمرات الجسيمة اللازمة، وتشتمل على الرافعات ويمكن تشغيلها إتوماتيكيا فهي مصممة لرفع القطار بالكامل بشكل متزامن للقيام بأعمال العمرات وفصل البواجي عن جسم القطار.

كما تشتمل ورشة العمرة الجسيمة على ماكينة دوران البواجي وتعمل على تدوير البواجي لسهولة المناورة داخل الورشة، وماكينة عمرة شاسيه البواجي والتي تعمل على رفع وتدوير شاسيهات البواجي لأعمال الفك والتركيب والعمرة، وماكينة اختبار إتزان البواجي فهي تعمل على فحص وفك وتجميع بواجي عربات القطار وأيضاً الأنواع المختلفة من القياسات أثناء الصيانة، وأخيرا ماكينة غسيل البواجي والممرات وتعمل على غسيل البواجي وأجزاءها والشاسيهات الخاصة بها قبل الصيانة.

ورشة العمرة الخفيفة

ضمن ورش الخط الثالث للمترو ورشة العمرة الخفيفة والتي تقوم على مساحة 8800 متر مربع، ومبنى التحكم بالإشارات ومحطة الجهد العالي ومحطة القوى الكهربائية وورشة صيانة المعدات ومخزن القضبان، وأخيراً محطة عدلي منصور التبادلية.

تشتمل الورشة على مبنى فحص عجلات القطار وغسيل القطارات وطاقة استيعابية 5 قطارات لكل ساعة، وأخيرا جراج القطارات المساحة 21 ألف متر مربع، والطاقة الاستعابية 30 قطار.