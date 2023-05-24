«النقل» تكشف تفاصيل توسعة الطريق الدائري بكوبري المنيب وإنارته

وثقت وزارة النقل، أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري بكوبري المنيب، في فيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بطول 3 كيلومترات بالمطالع والمنازل ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلاً من 4 حارات، كما يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالا وجنوباً إلى جانب الكوبرى الحالي، أيضاً رصدت الوزارة أعمال إنارة الطريق الدائري.

يأتي كوبري المنيب، ضمن أعمال توسعة وتطوير وصيانة ورفع كفاءة الطريق الدائري بطول 110 كيلومترات، والذي يصل عرضه لـ37.2 متر ويشمل 136 عملاً صناعياً، كما تأتي توسعة كوبري المنيب ضمن توسعة وتطوير وصيانة المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كيلومترا، وفق تقرير للهيئة العامة للطرق والكباري.

تخفيف الزحام المروري

في سياق متصل، أكد الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، أن توسعة الطريق الدائري تسهم بشكل كبير في تخفيف الزحام المروري، وتيسير حركة نقل المواطنين، مؤكداً لـ«الوطن»، أن الدولة تعمل حالياً على خلق شرايين ربط جديدة بين المدن بما يسهم في إمكانية تعمير مناطق غير مأهولة، وخلق فرص استثمارية لم تكن موجودة.

أضاف، على المدى البعيد تسهم مشروعات الطرق والكباري، في توزيع أفضل للسكان بسبب خروج المصريين للمدن المختلفة بحثاً عن فرص العمل، مؤكداً أن أعمال توسعة الطرق والكباري تتم وفق المواصفات العالمية المعمول بها في مختلف الدول بما يضمن أعلى معدلات الأمانة والسلامة للمواطنين.