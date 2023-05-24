«الطاهري» يعلن عن تعاون إعلامي بين «القاهرة الإخبارية» و«النهار اللبنانية»

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف رئيس قطاع قنوات أخبار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنَّه زار مقر جريدة النهار اللبنانية اليوم.

تعاون اعلامي غير مسبوق بين النهار والقاهرة الإخبارية

وكتب الطاهري، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، «سعدت للغاية بلقاء أخي وزميلي الأستاذ غسان الحجار، ودار نقاش مثمر بحضور زميلي الأستاذ أحمد سنجاب ممثل القاهرة الإخبارية في بيروت حول العديد من الموضوعات وعلى رأسها تعاون إعلامي غير مسبوق بين النهار والقاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز في مجالات التدريب الصحفي والتليفزيوني وتبادل المحتوى وتنسيق المقابلات لفرق العمل سواء في مصر أو لبنان وقمنا بعمل جولة في ستوديوهات النهار وصالة التحرير والتقينا بعدد من شباب الجريدة العريقة وكان من اللطف تفضله بإهداء (80 سنة نهار) في نهاية الزيارة الغالية».