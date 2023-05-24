دينا الشربيني تفتتح فيلم يوم 13 في الرياض بعد نجاحه بدور العرض المصرية

احتفلت الفنانة دينا الشربيني بافتتاح فيلم يوم 13 بالرياض، ضمن جولة الفيلم في دول الخليج مع فريق العمل، بعد تحقيقه إيرادات أكثر من 25 مليون جنية خلال موسم عيد الفطر، وتصدره شباك التذاكر خلال الأسابيع الماضية، وهو أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D في العالم العربي.

أبطال فيلم يوم 13

تعتمد أحداث فيلم يوم 13 على شخصية أحمد داوود الذي يعود من الخارج ويقرر أن يبيع القصر المسكون، والعمل من بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

دينا الشربيني تستأنف تصوير فيلم «تاج»

وعقب افتتاح فيلم يوم 13، تستأنف الفنانة دينا الشربيني تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد «تاج» عقب عودتها الى مصر، خاصة وأن الفيلم يتم تصويرة بطريقة جديدة، لتتناسب مع أعمال الجرافيكس الموجودة، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.