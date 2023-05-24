دورات تدريبية مجانية لشباب الخريجين على «التسويق الإلكتروني» بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن توفير تدريب مجاني على الوظائف الرقمية «التسويق الالكتروني» بصعيد مصر للشباب والشابات لمدة 33 يوما تدريبي بمركز التدريب المهني ببني غالب بمنقباد التابعة لمركز أسيوط بالتعاون بين مديرية القوى العاملة بأسيوط وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP في إطار خطة المحافظة لصقل خبرات شباب الخريجين وتدريبهم وتنمية قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل والحصول على التدريبات المختلفة.

تذليل العقبات

ووجه المحافظ بتقديم كل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مثل تلك التدريبات التي توفر للشباب من الجنسين الفرصة على التعلم والتدريب والعمل خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على كل الأصعدة تنفيذاً لخطة الدولة في التنمية المستدامة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030، مضيفاً أن الدورة التدريبية تهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم على الوظائف الرقمية «التسويق الالكتروني»، حيث عمق مبادئ واستراتيجيات التسويق الأساسية التي ستمكنك من بناء والحفاظ على ميزة رائدة في التسويق لتوليد المزيد من القيمة للعملاء والمزيد من نمو الأعمال من خلال تطوير استراتيجية تسويق متكاملة تمزج بين نماذج التسويق المثبتة مع أحدث الابتكارات.

التقديم إلكترونيًا

وأوضح محافظ أسيوط أن التقديم إلكترونيًا، من خلال الـ QR code خلال الفترة من الثلاثاء 23 مايو الجاري حتى الخميس 1 يونيو المقبل ويتبعه اختبار قبلي بشرط أن يكون المتقدم للتدريب حاصلاً على مؤهل عالي وألا يقل عن 18سنة ولا يزيد عن 35 سنة وأن يكون لديه أساسيات استخدام الكمبيوتر وأدوات البحث على الإنترنت واجتياز المقابلات الشخصية، لافتاً إلى إنه سيتم منح المتدرب شهادة معتمدة بإتمام الدورة من وزارة القوى العاملة وبرنامج الأغذية العالمي وأن يحصل على وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي وبدل انتقال نقدي يومي 60جنيه لكل متدرب تصرف في نهاية الدورة التدريبية فضلاً عن أدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب على أن تكون الأولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.

شهادة صحية

وأضاف علي سيد وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط أنه عقب اجتياز المقابلة الشخصية يجب على الفرد التقدم بالأوراق التالية.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من المؤهل الدراسي والموقف من التجنيد للذكور.

تقديم شهادة قيد أي كعب عمل وشهادة صحية بالخلو من الأمراض.

تقديم صورتين شخصيتين وسيرة ذاتية للمتقدم.

وأوضح أنه سيتم إبلاغ المتقدين بموعد المقابلات الشخصية في مقر مركز التدريب المهني التابع لمديرية القوى العاملة ببني غالب بمركز أسيوط على أن يتم التدريب خلال أيام الأحد إلى الخميس من كل أسبوع ولمدة 33 يوما من الـ 9 صباحاً حتى 3 مساءاً.