وصول أسرة صيدلي حلوان لسماع النطق بالحكم على المتهمين بقتله

قبل دقائق معدودة وصلت إلى مقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، أسرة المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، وذلك لسماع النطق بالحكم على المتهمين باستعراض القوة حياله ما أسفر عن سقوطه من شرفة منزله ووفاته، إذ تُعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشار حسن مصطفى السايس الخولي.

استعراض القوة

ووجهت النيابة العامة عدة اتهامات للمتهمين بقتل المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، كان من بينها استعراض القوة ضد الضحية والتلويح ضده بالعنف، واستخدام البلطجة حياله بغرض ترويعه وتخويفه مع إلحاق الأذى به.

فرض السيطرة على صيدلي حلوان

وأضافت النيابة العامة، في الاتهامات التي وجهتها للمتهمين السبعة بقتل المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، بالتأثير على إرادته من أجل فرض السطو عليه، وإجباره على تطليق زوجته الثانية، فضلًا عن اقتحامهم مسكنه والتعدي عليه بالضرب بالعصا الخشبية وبالأيدي وتوثيقه بالحبال، ما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته.

وتابعت النيابة العامة خلال تحقيقاتها مع المتهمين بأنهم احتجزوه وعذبوه لإجباره على تطليق زوجته الثانية، وكان ذلك أمام نجله.