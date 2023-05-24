وصول المتهمين بقتل صيدلي حلوان وسط حراسة مشددة

وسط حراسة أمنية مشددة، وصل صباح اليوم، إلى مقر محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، المتهمون باستعراض القوة ضد المجني عليه ولاء زايد المعروفة إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، إذ تُعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشار حسن مصطفى السايس الخولي.

الاطلاع على الرسائل

وكانت النيابة العامة، قد اطلعت على بعض الرسائل النصية الخاصة بالمجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ صيدلي حلوان، الذي كان قد أرسلها إلى والدته وزوجته الثانية وشقيقته طالبًا فيها إغاثة من المتهمين بالتعدي عليه بالضرب واستعراض القوة ضده بسبب الخلافات بينه وبين زوجته الأولى.

توثيق المجني عليه

وتبين من خلال الرسائل أنَّ اثنين من المتهمين تضمنت رسائلهما تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه، فضلًا عن قيامهم بتوثيق الضحية ولاء زايد «صيدلي حلوان»، والتعدي عليه بالضرب أمام نجله البالغ من العمر 5 سنوات.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة حلوان، يفيد بسقوط أحد الأشخاص من علو بعد استعراض عدد من المتهمين القوة ضده والتلويح بالعنف، وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبين صحته وتم القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.