إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته في قرية الدراكسة إلى المفتي

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق المتهم بقتل زوجته في قرية الدراكسة بالدقهلية إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي فيها، وتحديد الجلسة بتاريخ 20 يونيو للنطق بالحكم على المتهم.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي قاسم، رئيس محكمة الجنايات، الدائرة السابعة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد والمستشار محي الدين محمد الكناني وأمانة سر أحمد كمال وشعبان شمس.

مبيض محارة يقتل زوجته بالدقهلية

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بقيام مبيض محارة بقتل زوجته ذبحًا بقرية الدراكسة، وتمكن الأهالي في ‏منطقة الجزار بالقرية من الإمساك به وتسليمه إلى قوات الشرطة.‏

نشوب خلافات أدى إلى مقتل الزوجة

وتوصلت تحريات مباحث منية النصر، إن خلافا نشب بين الزوج ويدعى «ممدوح أ. أ.»، 50 عاما، ويعمل مبيض محارة وزوجته «صفاء عبده السيد إمام»، 38 عاما، بسبب رغبة الزوجة في الذهاب لزيارة نجلها ‏المحبوس في سجن جمصة العمومي، وطلبت تجهيز أطعمة وملابس له إلا أنه رفض ذهابها لزيارة نجلها ‏ومع إصرارها ورغبتها في إتمام الزيارة نشبت خلافات بينهما، قام على إثرها بقتلها بجرح ذبحي في الرقبة‎.‎

وانتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثمان الزوجة بصالة المنزل غارقة في دمائها، ‏وتم القبض على الزوج والتحفظ على جثمان الزوجة وتحرير محضر بالواقعة‎.