تفاصيل إنهاء زوج حياة زوجته في الدراكسة بالدقهلية: رفض زيارتها لنجلها بالسجن

انتهت النيابة العامة من مناظرة جثة ربة منزل في محافظة الدقهلية، ذبحها زوجها بسبب خلافات بينهما، بعد قيامها بإعداد زيارة لنجلها المحبوس في سجن جمصة العمومي، تحتوي على ملابس وأطعمة، بسبب حاجة الزوج لأموال تلك الزيارة للصرف منها على شراء مواد مخدرة، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها، وبيان ما بها من إصابة وتحديد سبب الوفاة.

قتل زوجته ذبحا بقرية الدراكسة

تبلغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بقيام زوج بقتل زوجته ذبحًا بقرية الدراكسة، وتمكن الأهالي في منطقة ‏شارع الجزار بالقرية من إلقاء القبض على الزوج وتسليمه إلى قوات الشرطة.‏

خلافات نشبت بين الزوجين

وكشفت تحريات المباحث أن خلافات نشبت بين الزوج ويدعى «ممدوح أ. أ.»، 50 عاما، ويعمل مبيض محارة، وزوجته «صفاء عبده السيد إمام»، 38 عاما، بسبب رغبة الزوجة في الذهاب لزيارة نجلها المحبوس في سجن جمصة العمومي، وطلبت تجهيز أطعمة وملابس له إلا أنه رفض ذهابها للزيارة، ومع إصرارها ورغبتها في إتمام الأمر نشبت خلافات بينهما، فقام على إثرها بقتلها بجرح ذبحي في الرقبة.

وانتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثمان الزوجة بصالة المنزل غارقة في دمائها، وتم القبض على الزوج والتحفظ على جثمان الزوجة وتحرير محضر بالواقعة.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الجريمة، وقررت النيابة نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة.