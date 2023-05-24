أسرة مسلسل الصفارة ضيوف رامي رضوان في «مساء Dmc»

أعلن الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» استضافة نجوم مسلسل الصفارة ببرنامجة مساء Dmc الخميس المقبل.

وروج رامي رضوان لحلقة أسرة مسلسل الصفارة بطريقة كوميدية قائلًا: «جيت أنفخ نفخة من باب الفضول.. لقيتني رجعت لزمن الأبيض وأسود بالغلط، ميضرش برضو، أنا بحب الزمن ده، المهم إن كل صحابها هتشوفوهم يوم الخميس الجاي في حلقة خاصة في مساء DMC، أدي آخرة اللعب بالصفارة».

مسلسل الصفارة

مسلسل «الصفارة» بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، انعام سالوسة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر، وتنفيذ الإنتاج شركة أروما.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، حول مرشد سياحي، في أزمة وتضيع عليه فرصته في الحصول على وظيفة مرموقة، فيستنجد بالشيخ لبلوب ويعطيه صفارة الملك توت عنخ آمون التي تسافر عبر الزمن، وتبدأ الأحداث.