30 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر اليوم

شهدت سماء مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، تحليق 30 رحلة بالون طائر على متنها 750 سائحًا بعد تحسن الظروف الجوية وانخفاض سرعة الرياح، إذ اُستأنفت رحلات البالون أمس بتحليق 50 رحلة أيضًا، بعد توقفها لمدة ثلاثة أيام، بسبب سرعة الرياح وسوء الأحوال الجوية.

رحلات البالون شهدت توقفًا لمدة ثلاثة أيام

وأوضح أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر، أنّ البالون شهد توقفًا دام ثلاثة أيام بسبب سرعة الرياح، تحسبًا لعبور البالون شرق المدينة، وهو ضمن اشتراطات سلطة الطيران المدني، وعاد أمس بتحليق 50 رحلة بالون تقل حوالي 1400 سائح من مختلف الجنسيات.

وأشار «الطيب»، إلى أنّ البالون الطائر، يحلق يوميًا من المطار المخصص للإقلاع أمام معبد حتشبسوت، في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحًا، للحاق بلحظة شروق الشمس، إذ يستمتع بها السائحون وتهبط آخر الرحلات حوالي الساعة السابعة والنصف صباحًا، قبل ارتفاع درجة الحرارة وازدياد سرعة الرياح.

والبالون مصنف ضمن سياحة المغامرات، لأنه يحلق حسب اتجاهات الرياح وطبقات الجو، ويقلع من موقع محدد، لكن الهبوط يكون كل مرة في مكان مختلف حسب اتجاهات الرياح.

وتحتل رحلات البالون الطائر، المركز الثالث عالميًا، إذ تتميز به محافظة الأقصر على مستوى الجمهورية، نظرًا لامتلاكها العديد من المقومات سياحية وأثرية وطبيعية وعدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.