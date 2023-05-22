جنايات الأقصر تنظر قضية مقتل شخصين لخلاف على قطعة أرض في إسنا 12 يونيو

تنظر محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ، محاكمة المتهمين بقتل شخصين بمركز إسنا، في جلسة 12 يونيو المقبل، وذلك في القضية رقم 20521 لسنة 2022 جنايات مركز إسنا، والمقيدة برقم 1400 لسنة 2022 كلي الأقصر.

قتل مع سبق الإصرار والترصد

وجاء في أمر الإحالة، أن النيابة العامة تتهم كل من «عبدالله ص ع»، و«محمد ص ع»، بأنهما قتلا المجني عليهما على محمد عبد القادر صالح، وسيد أحمد رزق، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على ذلك، وأعدا لهذا الغرض سلاحا ناريا عبارة عن بندقية خرطوش وذخائر، إثر خلاف على أرض زراعية فيما بينهم.

إطلاق أعيرة نارية

وأطلق المتهمان صوب الأول والثاني أعيرة نارية من السلاح الناري حوزتهما قاصدين من وراء ذلك إزهاق روحهما، فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتهما حال تواجد المتهم الثاني على مسرح جرمه للشد من أزره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.