50 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر بعد توقف 3 أيام لسوء الطقس

استأنفت رحلات البالون الطائر بالأقصر، اليوم الأحد، رحلاتها بعد توقف دام 3 أيام بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح، إذ حلقت أكثر من 50 رحلة تقل حوالي 1400 سائح من مختلف الجنسيات، بحسب ما ذكر أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

اتجاهات الرياح وطبقات الجو

وأوضح «الطيب»، أن البالون الطائر بالأقصر يرتكز في تحليقه على اتجاهات الرياح وطبقات الجو المختلفة، فكل يوم يهبط في موقع مختلف وذلك حسب اتجاهات وسرعة الرياح، وبالتالي فإن سرعة الرياح لا ينبغي أن تتجاوز الحد المسموح به من قبل سلطة الطيران المدني وهو 6 أو 7 عقدة، حتى لا تعبر الرحلات شرق النيل وقد تدخل محيط مطار الأقصر الدولي، وتهدد سلامة الطيران.

توفير 2000 فرص عمل

وأكد ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، أن البالون يعتبر ضمن أهم الأنشطة السياحية في الأقصر، إذ يوفر فرص عمل لأكثر من ألفي فرد يعملون في 17 شركة سياحية، ما بين طيارين ومهندسين ومندوبين وعمال وسائقين وغيرهم، ويساهم في جلب سائحين للمحافظة، جاءوا تحديدا للاستمتاع بمغامرة ركوب البالون ومشاهدة معالم الأقصر السياحية والأثرية.

المركز الثالث عالميا

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميا، وتتفرد به محافظة الأقصر على مستوى الجمهورية، لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية وعدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.