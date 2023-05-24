كشف ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، عن قرب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، و أتاح رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس للحصول على النتيجة من خلاله، إذ يجرى إعلان النتيجة في أول يونيو بعد انتهاء عمليات التصحيح يوم 26 مايو، و بدء علمية الرصد والمراجعة النهائية، واعتمادها من قبل المحافظة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

وأضاف«شعبان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المديرية أتاحت نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية2023 محافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس بالموقع الخاص بالمديرية من هنا، أو من خلال موقع المحافظة من هنا ليحصل عليها الطلاب.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية2023 محافظة الدقهلية

و أشار«شعبان» إلى أن عملية التصحيح لازالت مستمرة بداية من يوم الاثنين 15مايو، وتنتهي يوم الجمعة 26 مايو، و يليها عملية الرصد والمراجعة النهائية، ليجري اعتماد النتيجة وظهورها وفقا للموعد المحدد لها أول أسبوع من شهر يونيو المقبل.

الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية2023محافظة الدقهلية

و أكد«شعبان» أن الطلاب و أولياء الأمور يمكنهم الدخول علي رابط نتيجة الشهادة الإعدادية2023 بالاسم ورقم الجلوس من خلال رابط المديرية مجاناً دون وجود أي رسوم، بعد الانتهاء من عملية التصحيح والرصد واعتمادها.

و بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية يوم السبت 13 مايو و انتهت يوم السبت 20 مايو، و أدي بها 125 ألفا و509 طلاب وطالبات امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية، وجرى توزيعهم على 583 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة.