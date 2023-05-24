«القاهرة الإخبارية»: اجتماع طارئ للتعاون الإسلامي في جدة لنصرة الأقصى

قال جمال الوصيف، مراسل «القاهرة الإخبارية» من العاصمة السعودية الرياض، إن منظمة التعاون الإسلامي تعقد اليوم الأربعاء، اجتماعًا طارئًا في جدة، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

التعاون الإسلامي تدين الاستفزازات الإسرائيلية

وأضاف «الوصيف»، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن المنظمة أدانت ما فعله الوزير الإسرائيلي واعتداءه على حرمة المسجد الأقصى، والتصرفات الاستفزازية من قبل حكومة الاحتلال للفلسطينيين.

وأشار إلى أن اجتماع المنظمة اليوم يُعقد على مستوى اللجنة التنفيذية للمندوبين الدائمين، داخل المنظمة لمناقشة اعتداء الوزير الإسرائيلي على المسجد الأقصى.

الوقوف بجانب الفلسطينيين ضد الاعتداءات الإسرائيلية

وأكد أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي طالب وناشد من منظمات العمل الدولية بضرورة الوقوف بجانب الفلسطينيين ضد الاعتداءات الإسرائيلية.

وتعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى، اليوم الأربعاء، في مقرها بجدة، وبدعوة من دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك.