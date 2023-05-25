هالة صدقي في مأزق بعد نجاح «صفصف».. وتستعد لدراما رمضان 2024

كشفت الفنانة هالة صدقي أنها في مأزق فيما يتعلق باختيار العمل المقبل لها بعد النجاح الذي حققته في مسلسل «جعفر العمدة»، قائلة: «أنا وصلت إلى سقف النجاح، وبالتالي أي عمل قادم سيتم مقارنته مع جعفر العمدة وهي المشكلة التي أواجهها حاليا».

وتابعت هالة صدقي في ندوتها بـ«الوطن»: «هو نفس ما تعرضت له بعد تجسيد شخصية توحيدة في مسلسل (أرابيسك)، حيث ابتعدت عن الدراما الشعبية لما يقرب من 25 عاما لأني شعرت بالخوف من نجاحها، حتى أن حدثت قطيعة بيني وبين الفنان نور الشريف بعد ما عرض علي المشاركة في مسلسل من بطولته أقوم فيه بشخصية مشابهة من (توحيدة)، وقد حاول إقناعي بالجلوس مع المؤلف لتغيير في الشخصية، لكنني رفضت حينها، واعتذرت عن العمل، خوفا على نجاحي في (أرابيسك)».

هالة صدقي تستعد لسباق الدراما الرمضانية 2024

وعن مشاركتها في سباق الدراما الرمضانية، قالت: «معروض عليَّ عدد من الأعمال ولكني لم أستقر بشكل نهائي، ولكن هناك مشروعا مهما أستعد للمشاركة به ويهمني بشكل شخصي وهو عن المغتربين، فهم يعيشون حياة صعبة ويظن الجميع حولهم أنهم سعداء ولكن يدفعون مقابل كبير، على المستوى العربي وليس مصر فقط، من المقرر أن أستلم المعالجة الخاصة بالعمل خلال الفترة المقبلة، ونبدأ التعاقد بعدها وسيتم التصوير ما بين جدة والرياض وباريس».