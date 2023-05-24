مصرع شخص وإصابة آخر بحادث تصادم على طريق «بسيون - طنطا»

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر، بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في الجسد، إثر تصادم سيارة ميكروباص، ودراجة نارية موتوسيكل، علي طريق «بسيون - طنطا» وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بسيون، ونقل المصاب إلى مستشفي طنطا الجامعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بحادث تصادم

تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بمدينة بسيون بمحافظة الغربية، بلاغاً من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية موتوسيكل، علي طريق «بسيون - طنطا» أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شخص يدعى عبد الفتاح أبو طالب، ويعمل عاملا بمحرقة مستشفى بسيون المركزي، ومقيم بقرية كفر سليمان، وإصابة آخر بإصابات بالغة ومتفرقة، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية موتوسيكل، علي طريق «بسيون - طنطا».

رفع آثار الحادث

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بسيون المركزي، والمصاب إلي مستشفي طنطا الجامعي، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، كما جري الدفع بأوناش لرفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.