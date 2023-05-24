أبطال «رهبة» يشاهدون الفيلم مع الجمهور يومي الخميس والجمعة

كشف المنتج أيمن يوسف، منتج فيلم «رهبة» بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، عن احتفال أبطال العمل مع الجمهور ومُشاهدة الفيلم معهم، يومي الخميس والجمعة المُقبلين.

وأوضح منتج «رهبة»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنّ أبطال الفيلم سيتواجدون في السينما الخاصة بأحد المولات الكبرى بالقاهرة الجديدة وكذلك مدينة نصر، أما يوم الجمعة في مدينة السادس من أكتوبر.

أبطال فيلم «رهبة»

فيلم «رهبة» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد الفيشاوي، وثراء جبيل، ونسرين أمين، ومحمد لطفي، وسماء إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.

أحداث فيلم «رهبة»

وتدور أحداث العمل في إطار من التشويق والإثارة، حول شخصية «سيد رهبة» التي يجسدها الفنان أحمد الفيشاوي.

ويُعرض للفنانة نسرين أمين، في دور العرض حاليًا فيلم «يوم 13»، الذي تُشارك في بطولته بجانب عدد كبير من الفنانين، منهم دينا الشربيني، وأحمد داوود، وشريف منير، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، ومحمود عبدالمغني، وأروى جودة، ونسرين أمين، ومحمد ثروت، وفيدرا، ومحمد كيلاني، ومجدي كامل، ونهال عنبر، ونهى عابدين، وجيهان خليل، حيث حقق في دور العرض نحو 25 مليون جنيه منذ طرحه في السينمات.