ثراء جبيل تكشف لـ«الوطن» تفاصيل شخصيتها في فيلم رهبة: «مش غريبة عني»

تعيش الفنانة ثراء جبيل خلال هذه الأيام حالة من النشاط الفني بعد طرح فيلمها الجديد رهبة التى تشارك من خلاله بجانب الفنان أحمد الفيشاوي وعدد آخر من الفنانين.

قالت الفنانة ثراء جبيل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها تجسد شخصية مراسلة تليفزيونية ضمن أحداث فيلم رهبة قائلة «أنا المراسلة اللي بتنقل حدث ما بيحصل ضمن الأحداث عن شخصية رهبة التى يقدمها الفنان أحمد الفيشاوي».

تفاصيل شخصية ثراء جبيل في فيلم رهبة

وتابعت ثراء جبيل قائلة إنها لم تواجه أي مشكلة في تقديم الشخصية لأنها في بداياتها كانت تعمل صحفية ومذيعة تليفزيونية وهذا الأمر ساعدها بشكل كبير في تقديم التفاصيل الخاصة بالشخصية.

يذكر أن فيلم رهبة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي وثراء جبيل ونسرين أمين ومحمد لطفى وسماء ابراهيم وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد علام واخراج رضا عبد الرازق.