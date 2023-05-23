«الشباب والرياضة» تُحذر من صفحات «وهمية» باسمها على مواقع التواصل الاجتماعي

في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تطبيق كافة الضوابط والتعليمات الصادرة من الوزير الدكتور أشرف صبحي، بشأن ما تم ملاحظته خلال الفترة الماضية على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي سواء الفيس بوك أو الواتس آب، بالإعلان عن رحلات للشباب تحت مسمي رحلات الشباب والرياضة أو ملتقى رحلات الشباب، تؤكد الوزارة أن تلك الإعلانات لا علاقة لها بالوزارة محذرة من تضليل الشباب الراغب في الاستفادة من خدمات الشباب والرياضة.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية

وأكدت وزارة الشباب والرياضة، في بيانا اتخاذ الإجراءات القانونية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لمواجهة كل ما يتم تداوله على تلك الصفحات وغلقها ومحاسبة القائمين عليها.

وتجدد الوزارة نفيها وجود أي صفحات رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك أو تطبيق الواتس آب أو تليجرام، تختص بالرحلات للشباب غير الصفحة الرسمية للوزارة والبوابة الإلكترونية.

عدم الانسياق وراء المواقع الإلكترونية المجهولة

وحذرت الوزارة الشباب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والمستفيدين من خدمات الوزارة بما فيها الرحلات، من الانسياق والاشتراك في المواقع الإلكترونية المجهولة أو صفحات الفيس بوك غير التابعة للوزارة.

ونشرت الوزارة روابط الصفحات الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كالتالي:

*البوابة الإلكترونية: https://www.emys.gov.eg/ar

*الفيس بوك: https://www.facebook.com/emysofficial

*إنستجرام: https://instagram.com/emys.official

*تويتر: https://twitter.com/emysofficial