«الشباب والرياضة» تعلن عن يوم توظيفي برواتب تصل إلى 8 آلاف جنيه.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية»، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة بافلو برجر.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح، وفقا لما كشفته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تفاصيل يوم توظيفي مفتوح

وتأتي تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح كما يلي:

العنوان: 60 ش عبد الله العربي الحي السابع مدينة نصر الدور الرابع، أعلى فوتبول كافيه، يوم الأربعاء الموافق 24 مايو الجاري، من الساعة 11 صباحا حتى 4 مساء، للوظائف الآتية:

1. مدير مطعم (خبرة 3 سنوات على الأقل - يفضل مؤهل عالٍ).

2. مساعد مدير (خبرة 3 سنوات على الأقل - يفضل مؤهل عالٍ).

3. عضو فريق - كرو مطعم (مؤهل متوسط - طلبة كليات ومعاهد وخريجيين).

اماكن العمل: القاهرة/ الجيزة/ للساحل الشمالي لفترة الصيف.

الشروط

عضو الفريق (السن من 20 حتى 33 سنة).

الإداريين (السن من 26 حتى 40 سنة).

- تقديم موقف واضح من التجنيد

الحقوق والمميزات

- راتب مدير المطعم ومساعده من 6 إلى 8 آلاف جنيه.

- راتب عضو فريق لا يقل عن 4 آلاف جنيه + الإضافي + الحافز الشهري، بالإضافة إلى الحصول على تأمينات طبية واجتماعية.

- فرص للترقي بعد 6 أشهر.

- إجازات سنوية

- تدريب مدفوع الأجر

كيفية التقديم

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا، والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد المذكور أعلاه، أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر.