وظائف وزارة الشباب والرياضة.. تعرف على أبرز التخصصات وأماكن العمل

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة لامار للأغذية مصر «دومينوز بيتزا - دانكن دونتس».

ونشرت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل اليوم التوظيفي، حيث تستعرضه «الوطن» في السطور التالية:

تفاصيل يوم توظيفي من وزارة الشباب

العنوان: مبني F2 الإداري أعلى بنك الإسكندرية بجوار سيتي ستارز مول الدور السادس مدينة نصر أول مكرم عبيد، ويعقد يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023 من الساعة 10 صباحا وحتى 2 ظهرا.

ويمكن التقديم على الوظائف الآتية:

1- باريستا: خريجين فقط

2- عضو فريق عمل: طلبة وخريجين

3- فنيين تكييف وتبريد: شرط خبرة بمجال المطاعم وصيانة ثلاجات العرض ووحدات التبريد.

أماكن العمل: مدينة نصر - التجمع - الرحاب - المعادي - أكتوبر - مدينتي

الشروط المشتركة

مؤهل لا يقل عن متوسط

الحد الأقصى للسن لوظيفة باريستا وعضو فريق 28 سنة.

الحد الأقصى للسن لوظيفة فنيين تكييف وتبريد 35 سنة.

موقف واضح للجيش

المميزات والحقوق:-

- راتب باريستا 3100 صافي من 500 الى 800 تبس وبونص + 400 بدل انتقال (التجمع - أكتوبر)

- راتب عضو فريق «طالب» 2400 صافي + من 200 بونص + 1000 بدل انتقال (التجمع - الرحاب)

- راتب فنيين تكييف وتبريد حسب الخبرة في المقابلة.

- عدد ساعات العمل 9 ساعة يوم إجازة أسبوعيا.

- تأمين طبي خاص

-للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة من خلال الضغط هـــــنا، والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك