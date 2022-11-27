الأكاديمية الوطنية للتدريب توقع بروتوكول تعاون مع شركة فوربس «فيديو»

وقعت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ومنتدى شباب العالم الدكتورة رشا راغب بروتوكول تعاون مع شركة فوربس، وذلك على هامش فعاليات القمة السنوية لمؤسسة فوربس الشرق الأوسط لريادة الأعمال.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «بروتوكول تعاون بين منتدى شباب العالم وأكاديمية التدريب مع فوربس».

ورش عمل وتدريبات وجلسات على هامش المنتدى

وبذلك تصبح فوربس من شركاء المنتدى والأكاديمية في الشق الإعلامي، من خلال إجراء تغطية إعلامية شاملة للمنتدى وأنشطة الأكاديمية على منصاتها المختلفة، حيث أن بروتوكول التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومنتدى شباب العالم مع شركة فوربس الشرق الأوسط يهدف إلى إتاحة عدد من البرامج التدريبية اللازمة، والمشاركة والتنسيق في حضور الفعاليات والمؤتمرات بشكل تبادلي بين الطرفين، إضافة إلى التنسيق لإجراء ورش عمل وتدريبات وجلسات على هامش المنتدى.

ترشيح عدد من المتحدثين

وشملت أوجه التعاون والمشاركة ترشيح عدد من المتحدثين من ذوي الخبرة من كوادر البرنامج الرئاسي، لتأهيل الشباب للقيام بالمشاركة في جلسات القمة، وكذلك المشاركة في جناح منتدى شباب العالم وترشيح كوادر شبابية للتعريف مبنتدى شباب العالم والإجابة والرد على أي أسئلة أو استفسارات خاصة به.