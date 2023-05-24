عودة سقوط الأمطار على عدة محافظات.. «الأرصاد» توضح الأماكن والأسباب

رغم اقتراب انتهاء فصل الربيع وبدء الصيف وارتفاع درجات الحرارة، إلا أن هناك فرصا لـ عودة سقوط الأمطار على عدد من المدن والمحافظات، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها.

وأوضحت «الأرصاد»، أن هناك أماكن متفرقة تشهد عودة سقوط الأمطار، في الفترة من اليوم الأربعاء حتى الاثنين المقبل، الموافق 29 مايو الجاري، وتكون خفيفة إلى متوسطة تصل إلى رعدية أحيانا، وتكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة المصاحبة للأمطار.

أسباب عودة سقوط الأمطار

وأرجعت الهيئة ذلك إلى التقلبات الجوية التي تحدث في فصل الربيع، وزيادة حدة الكتل الهوائية القادمة من طبقات الجو العليا والمنخفضات الحارة القادمة من المناطق الصحراوية، والتي تؤثر على درجات الحرارة تسبب التغيرات اليومية في حالة الطقس بين ارتفاع وانخفاض الحرارة.

أماكن تشهد عودة سقوط الأمطار

وحددت هيئة الأرصاد الأماكن والمناطق التي تشهد عودة سقوط الأمطار، وهي محافظات شمال وجنوب الصعيد، والسواحل الشرقية والغربية للبلاد، وسط وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما يوجد استمرار لنشاط الرياح على السواحل الشرقية والغربية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبري بسرعات بين 30- 35 كيلومترا في الساعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 25 مايو

وأعلنت الهيئة توقعات خبراء الأرصاد لـ درجات الحرارة غدا الخميس، 25 مايو 2023، على أنحاء الجمهورية، كما يلي:

القاهرة الكبرى : العظمى 33 والصغرى: 22

الوجه البحري : العظمى 33 والصغرى: 22

السواحل الشمالية الغربية : العظمى 27 والصغرى 18

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء : العظمى 27 والصغرى : 19

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر : العظمى 36 والصغرى : 25

شمال الصعيد : العظمى 38 والصغرى 22

جنوب الصعيد : العظمى 42 والصغرى : 27.