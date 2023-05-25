تجديد حبس متهم بالإتجار في المخدرات بالأزبكية.. وقانوني يوضح العقوبة

جدد قاضي المعارضات، بمجمع محاكم جنوب القاهرة، حبس شاب متهم في قضية الإتجار لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب إلقاء القبض عليه مساء أمس الأول، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكميائي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

وكشفت التحقيقات أنّ المتهم مقيم في منطقة الأزبكية بالقاهرة، وتخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، من أجل تحقيق الأرباح وتحصيل الأموال، كما أضافت التحقيقات اعتراف المتهم بحيازته كمية من مادة البودر المخدر بقصد الإتجار، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

ضبط المتهم

وأكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة، قيام عنصر إجرامي بمزاولة نشاطا إجراميا، تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وعقب تقنين الاجراءات تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة

وحول العقوبة القانونية المتوقعة على المتهم بالإتجار في مخدر البودر، يقول المحامي أحمد علي إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.