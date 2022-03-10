ضوابط نقل المعلمين بين المحافظات والإدارات.. «طبقا لحاجة العمل»

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط النقل الداخلي والخارجي سواء بين المحافظات أو النقل داخل الإدارات التعليمية أو بين الإدارات، والأوراق المطلوبة للنقل، مشددة على جميع المعلمين بضرورة استيفاء جميع الأوراق المطلوبة، موضحة أن النقل بين المحافظات يتم بتقديم طلبات النقل من خلال الاستمارة الخاصة بالنقل الخارجي والخاصة بتنسيق الخدمات التربوية والأنشطة طوال العام الدراسي، على أن يتم تقديم المستندات المطبوعة على الاستمارة معتمدة، تسلم لأقسام التنسيق بالإدارات التعليمية لتسليمها إلى إدارة تنسيق الخدمات بالمديرية لاستكمال باقي الإجراءات وإرسالها للوزارة.

ضوابط النقل داخل الإدارة التعليمية

وأضافت الوزارة في خطاب موجه للمديريات والإدارات التعليمية، أن النقل داخل الإدارة التعليمية، يكون طبقا لحاجة العمل داخل الإدارة، ووفقا لمعدلات العجوز والزيادة الصادرة من التوجيه على أن يكون تحت إشراف لجنة من الإدارة على أن تكون اللجة برئاسة مدير عام الإدارة التعليمية، وعضوية المسئول الأول بكل توجيه أو تخصص ومدير قسم تنسيق الخدمات التربوية ومدير قسم الشؤون القانونية ومدير قسم التوجيه المالي والإداري.

ضوابط النقل بين الإدارات التعليمية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة للنقل بين الإدارات التعليمية، يتم تقديم الاستمارة الخاصة بالنقل الداخلي والخاصة بتنسيق الخدمات التربوية مع تقديم المستندات المطبوعة على أن يتم إبداء الرأي فيها بواسطة لجنة المديرية برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير إدارة تنسيق الخدمات بالمديرية وموجهي عموم التخصصات التابعة لتنسيق الخدمات التربوية ومدير إدارة الموارد البشرية بالمديرية ومدير إدارة الشئون القانونية ومدير إدارة التوجيه المالي والإداري.

وبالنسبة لمحافظة الإسكندرية، فإن أخر موعد لتسليم الاستمارات الخاصة بالنقل لأقسام الإدارات يوم الخميس الموافق 31 مارس الجاري ويتم تجميع الاستمارات بأقسام التنسيق بالإدارات التعليمية على أن يتم مراجعتها واعتمادها وأخر موعد لتسليمها إلى إدارة تنسيق الخدمات التربوية بالمديرية يوم الخميس الموافق 7 إبريل المقبل.