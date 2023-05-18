«القاهرة الإخبارية»: تقديم كل وجهات النظر في المحور المجتمعي لـ«أمناء الحوار الوطني»

انطلقت اليوم الخميس، أولى جلسات لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني المصري، بمشاركة واسعة من مختلف أطياف المجتمع، لمناقشة قضايا «الولاية والوصاية على المال» المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، في جلستين، بينما تناقش لجنة الثقافة على مدار جلستين بالتوازي قضية الهوية الوطنية.

مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» : تدوين الملاحظات في أمانة الحوار الوطني

وقال محمد جمال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في الحوار الوطني، إن جلسات اليوم شهدت وجهات نظر مختلفة، وجرى تدوينها بالأمانة العامة للحوار الوطني.

وأضاف أن اليوم الثالث لجلسات الحوار الوطني شهد تحديد مدة زمنية لكل مشارك؛ حتى يحدث شيء من التكافؤ، وفي حالة طرح حلول لبعض الموضوعات يجري رفع القضايا من خلال مذكرة للأمانة العامة التي ترفعها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني.