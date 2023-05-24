تفاصيل 10 جلسات قادت المتهمين بقتل ولاء زايد صيدلي حلوان إلى السجن

أسدلت اليوم محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة في التجمع الخامس الستار على قضية مقتل ولاء زايد صيدلي حلوان، وعاقبت المتهمين في القضية بالسجن من 10 إلى 15 عام على الـ 7 متهمين، ووجهت إليهم اتهامات باستعراض القوة وترهيب المجني عليه وتهديده من أجل التوقيع على إيصالات أمانة وتطليق زوجته الثانية، لتنتهي الواقعة بسقوطه من شرفته ومقتله.

«الوطن» تستعرض تفاصيل 10 جلسات برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، والتي قادت المتهمين إلى السجن من 10 إلى 15 عام.

تفاصيل جلسات محاكمة المتهمين بقتل ولاء زايد صيدلي حلوان

- 19 نوفمبر 2022: كانت أولى جلسات محاكمة الـ 7 متهمين والظهور الأول لهم، وأنهارت والدة المجني عليه خلال الجلسة ووجهت كلمات قليلة إلى قاضي المحكمة طالبت من خلالها بـ «حق ابنها»، كما طلب دفاع المجني عليه باستدعاء الطبيب الشرعي من أجل سماع شهادته، إلى جانب إضافة تهمة «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد».

- 18 ديسمبر 2022: الجلسة الثانية، استمعت المحكمة إلى أقوال حارس العقار الذي يسكن به ولاء زايد صيدلي حلوان، إلى جانب الطبيبة الشرعية والتي أكدت بأنه لا يمكن الجزم بـ «سبب وفاة» صيدلي حلوان.

- 18 يناير 2023: الجلسة الثالثة، وتعذر وصول المتهمين عن حضور جلسة محاكمتهم، وتم تأجيل القضية إلى يوم 19 فبراير.

- 19 فبراير 2023، الجلسة الرابعة، وصل المتهمين إلى مقر محاكمتهم وتم تأجيل القضية لمدة 3 أيام.

- 22 فبراير 2023: الجلسة الخامسة، واستمعت خلالها المحكمة إلى الطلبات المقدمة من خلال المدعي بالحق المدني، بالإضافة إلى دفاع زوجة صيدلي حلوان.

السجن من 10 إلى 15 عاما على الـ 7 متهمين

- 19 مارس 2023: الجلسة السادسة، وقررت خلالها المحكمة تأجيل القضية لمدة يوم واحد.

- 20 مارس 2023: الجلسة السابعة، استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الخامس في القضية، والذي قال إن التحريات تضاربت مع باقي الأدلة بالقضية.

- 19 أبريل 2023: الجلسة الثامنة، وتغيبت أسرة ولاء زايد صيدلي حلوان عن حضور تلك الجلسة.

- 20 مايو 2023: الجلسة التاسعة، تم تأجيل القضية إلى جلسة اليوم الأربعاء.

- 24 مايو 2023: الجلسة العاشرة والأخيرة، والتي أعلنت فيها المحكمة عن توقيع عقوبة السجن من 10 إلى 15 عاماً على الـ 7 متهمين في القضية.