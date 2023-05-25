تطورات جديدة في ضبط المتهم بسرقة بطاريات السيارات في الزاوية

خضع المتهم في قضية سرقة بطاريات السيارات في القاهرة لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة بطارية السيارة بأسلوب الضغط على الكابوت

وأوضحت التحقيقات أن المتهم مقيم بمنطقة الزاوية بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة بطاريات السيارات بأسلوب الضغط على الكابوت باستخدام زرادية ومفاتيح، من أجل بيعها وتحقيق الربح المادي.

وأضافت التحقيقات اعتراف المتهم بحيازته بطارية مجهولة المصدر من متحصلات نشاطه، وزرادية و3 مفاتيح، ومبلغ مالي وهاتف محمول، كما أقر المتهم بارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

عقوبة السرقة

أما عن العقوبة المتوقعة على المتهم بسرقة بطاريات السيارات في الزاوية أوضح المحامي محمود عبدالله أن المادة 318 من قانون العقوبات، نصت: «من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317».

وأضاف: «يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا، ولو مع حصول استئنافه».