إصابة 5 أشخاص في حادثي تصادم بالمنيا

أصيب 5 أشخاص في حادثي تصادم سيارة و«توك توك» على الطريق الزراعي السريع في مركز سمالوط، وتصادم دراجة نارية و«توك توك» في مركز المنيا.

حادث تصادم في مركز سمالوط

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة «تمناية» و«توك توك» على الطريق الزراعي السريع «مصر- أسوان»، بالقرب من محور سمالوط.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من يوسف شاكر روماني، 63 عاما، فلاح، مقيم بقرية الطيبة، ومحمد محسن، 23 عاما، مزارع، مقيم بقرية البيهو، وتم نقلهما إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

تصادم دراجة نارية و«توك توك»

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا أخر باصطدام دراجة نارية و«توك توك» على طريق فرعي مؤد إلى قرية صفط الخمار في غرب مركز المنيا، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من عصام عبد السلام، 30 عاما، مقيم بعزبة سرير، ومحمد رجب، 15 عاما، مقيم بقرية طوخ الخيل، ومرتضى شعراوي، 16 عاما، مقيم بقرية صفط الغربية، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، وانتقل رجال إدارة المرور لمعاينة مكان الحادث ورفع آثاره.