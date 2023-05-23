التحالف الوطني للعمل الأهلي يدعم زواج 291 فتاة يتيمة في المحافظات

أعلنت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، دعم زواج 291 عروس يتيمة بقرى ونجوع محافظات الجمهورية المختلفة «القاهرة - الجيزة - القليوبية - المنوفية - الشرقية - الدقهلية - الغربية - كفرالشيخ - البحيرة - مرسي مطروح - الفيوم - بني سويف - أسيوط - سوهاج - قنا - الاقصر - أسوان».

خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر

جاء ذلك في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية تحت رعاية التحالف الوطني، وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن دعم زواج الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج واللاتي تأخر زواجهن بسبب عدم مقدرتهن على تجهيز أنفسهن، هو نشاط خيري يأتي في إطار خطط التخالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم شرائح الأيتام بشكل عام وتقديم مساعدات مادية خيرية من شأنها دعم متلقى المساعدة في بناء حياة جديدة.

وأشاد في بيان صحفي، بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤكدا أن أهم ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون، وأن الهدف منه هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشائها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.

دعم زواج اليتيمات في المحافظات

الجدير بالذكر أن الجمعية دعمت منذ بداية العمل في جميع المحافظات زواج 19893 فتاة يتيمة، وسعت ومنذ انطلاق عملها الخيري في القاهرة والمحافظات إلى دعم زواج اليتيمات في كل نواحي حياتهم وتمكينهم من بداية حياة مطمئنة لإسعاد أبناء هذه الشريحة ولفت أنظار المجتمع إلى احتياجاتهم ومشكلاتهم كذلك تنظيم عشرات المئات من حفلات الزفاف الجماعي لدعم تزويج الفتيات اليتيمات وامداد اسر الأيتام بالمشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر للعمل على نقل هذه الأسر من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.