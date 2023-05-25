«حر ولا أمطار ورعد؟».. تحذير ونصائح مهمة للطلاب قبل امتحانات اليوم 

يؤدي العديد من الطلاب في مختلف المحافظات امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022-2023 لذلك يترقب الكثير من الأهالي متابعة حالة الطقس بشكل مستمر، خاصة في أيام الامتحانات حتى يحافظوا على سلامة أبنائهم من التغيرات المناخية ومن الإصابة بنزلات البرد بسبب الحالة الجوية.

لذلك تستعرض «الوطن» في السطور التالية الحالة الجوية اليوم من خلال بيان هيئة الأرصاد الجوية.

طقس شديد الحرارة على بعض المناطق وممطر على أخرى

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم الخميس، سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وسيكون حارا نهارًا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وسيكون مائلا للحرارة أيضا على السواحل الشمالية، وستشهد جنوب سيناء وجنوب البلاد الطقس شديد الحرارة، ولكن الموجة الحارة تنكسر في أول الليل وسيكون الجو مائلا للبرودة في آخر الليل على السواحل الشمالية، وعلى الرغم من ذلك الارتفاع الذي ستشهده بعض المحافظات إلا أن من المتوقع سقوط أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة والرعدية على بعض المحافظات.

سقوط الأمطار بنسبة تصل إلى 30%

ومن المحافظات التي ستشهد سقوط أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة والرعدية هى جنوب سيناء ومنطقة البحر الأحمر وجنوب الصعيد وتصل نسبة سقوط الأمطار في هذه المناطق إلى 30%.

نصائح للطلاب للتغلب على طقس اليوم الحار

وكانت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والتغذية ورئيس معامل مستشفى جامعة القاهرة تحدثت لـ«الوطن» في وقت سابق، موجهة عدة نصائح للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.

1ـ تناول كمية كبيرة من المياة تصل إلى 3 لترات يومياً.

2-ارتداء ملابس خفيفة وقطنية.

3- ارتداء قبعة خفيفة.

4ـ ارتداء نظارة شمس لحماية العين من الأشعة فوق البنفسجية.

5 ـ تناول الإفطار الصحي بشكل سليم قبل التوجه إلى الامتحانات للتركيز السليم.

6 ـ أخذ حمام بارد للمساعدة في تخفيف درجة حرارة الجو.