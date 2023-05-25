تحذير لبعض الفئات من حالة الطقس اليوم.. شديد الحرارة على مناطق وممطر على أخرى

قالت الهيئة العامة للأرصاد، في بيان صدر عنها منذ قليل، إن حالة الطقس خلال النهار تكون مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوبي سيناء والبلاد، فيما يكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

تحذير لهذه الفئات من حالة الطقس اليوم

وتعتبر حالة الطقس اليوم خطرة على عدد من الفئات منها كبار السن، والحوامل، والأطفال، وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث يمكن أن يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على الجسم مسببًا ما يُعرف بالإجهاد الحراري، أو ضربات الشمس.

حالة الطقس اليوم على محافظات مصر

وأكدت هيئة الأرصاد في بيانها عن حالة الطقس اليوم، إن هناك نشاطا نسبيا للرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، وهو نشاط يعمل على تلطيف الأجواء الحارة خلال فترات النهار، أما خلال ساعات الليل، تصبح الحرارة لطيف أول ليل، مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء وتزداد احتمالية فرص سقوط الأمطار اليوم بين خفيفة ومتوسطة، متقطعة ببعض المناطق على جنوب سيناء وجنوب البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

نصائح للمواطنين للتغلب على طقس اليوم الحار

شاركت هيئة الأرصاد مجموعة من النصائح التي ينبغي على المواطنين اتباعها للتغلب على مشاكل ارتفاع الحرارة ومنها: تناول كميات الماء على فترات زمنية متفرقة امتنع عن تناول المشروبات الغازية والشاي والقهوة، لأنها مدرة للبول، تناول العصائر والمشروبات الطبيعية الباردة ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وفضفاضة.

تناول الفاكهة المرطبة للجسم مثل البطيخ والكانتلوب

إذا كنت مضطرا للخروج استخدم النظارات الشمسية وارتدِ القبعات أو المظلات لحماية رأسك وشعرك، ولتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس القاسية الاستحمام عدة مرات على مدار اليوم بالماء البارد الحرص على تناول نظام غذائي صحي يتضمن الخضروات والفاكهة الغنية بالماء مثل البطيخ والكانتلوب في الصيف.