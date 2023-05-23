«الأرصاد»: عودة سقوط الأمطار الرعدية في المحافظات الأيام المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات، إذ تشير التوقعات إلى عودة سقوط الأمطار وذلك حتى يوم الاثنين المقبل 29 مايو على مختلف المحافظات، على أن تكون متوسطة إلى رعدية، مع تأثير العاصفة الترابية وسط تحذيرات بارتداء الملابس الثقيلة ليلا، لا سيما في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

عودة سقوط الأمطار في المحافظات

وعن حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات وعودة سقوط الأمطار، أشارت الأرصاد إلى تعرض محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وجنوب الصعيد إلى سقوط أمطار خفيفة يوم الخميس القادم 25 مايو، مع نشاط للرياح.

حالة الطقس الأيام القادمة

كما تشير التوقعات أن المحافظات تشهد يوم الجمعة المقبل 26 مايو سقوط أمطار متوسطة إلى رعدية تصل نسبتها إلى 30%، وذلك في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء والبحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس يوم السبت والأحد المقبلين، تشهد المحافظات سقوط أمطار رعدية على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والبحر الأحمر وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى شمال الصعيد، بنسبة 30% على مدار اليوم، وتزداد ليلا.

وتشير التوقعات إلى أن عودة سقوط الأمطار يستمر حتى يوم الاثنين 29 مايو، إذ تشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية والغربية وجنوب سيناء والبحر الأحمر سقوط أمطار تصل إلى 35%.

الأرصاد تحذر المواطنين

وحذرت الأرصاد الجوية، المواطنين أثناء القيادة نظراً لحجب الرؤية الأفقية أحياناً لوجود الأتربة العالقة الناتجة عن العواصف الرملية التي تشهدها البلاد خلال الأيام القادمة، كما حذرت مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية.