مقتل شاب بطعنة نافذة في القلب على يد عاطل بالمرج

لقي شاب مصرعه بطعنة نافذة في القلب في المرج، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وطلبت استدعاء أسرته والشهود لسماع أقوالهم، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

إخطار بوصول شاب مصابا بطعنة

تلقى مأمور قسم شرطة المرج إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة القسم، بوصول شاب مصابا بطعنة نافذة في القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «سعد.ف.إ»، في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين إصابته بطعنه نافذه في القلب من سلاح أبيض.

التحريات: عاطل وراء ارتكاب الواقعة

وكشفت تحريات المباحث بأن عاطل وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضرا وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.