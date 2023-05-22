جنايات القاهرة تنظر أولى جلسات محاكمة 6 متهمين بقتل شاب في المرج

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم، أولى جلسات محاكمة 6 متهمين بقتل أحد الأشخاص بسبب خلافات بينهم في منطقة المرج.

قتل المجني عليه عمدًا

وجاء في أوراق القضية المقيدة برقم 4730 لسنة 2023 جنايات المرج، قيام المتهمين «ناصف.ز»، 30 عامًا، عامل رخام»، «يوسف.ز»، عاطل، «حمدي.ع»، 33 عامًا، صاحب محل دواجن، «سيد.ج»، عامل بورشة، «إبراهيم. ص»، سائق، و«محمود.ج»، 30 عامًا، ومتهم آخر بقتل المجني عليه «علاء.ع»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

خلافات بين المتهمين والمجني عليه

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على الخلاص من المجني عليه بسبب خلافات بينهم، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء ونارية.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليهم «محمد. ع»، «صلاح. ع»، «رضا. م» عمدًا مع سبق الإصرار بسبب خلافات بينهم بعد أن عقدوا العزم وبيتوا النية على الخلاص منهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

حيازة أسلحة نارية وبيضاء

وأشارت أوراق القضية، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية وبيضاء في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.