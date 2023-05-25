«هيئة الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم مشيرة إلى توقعاتها بسقوط أمطار على عدد من المناطق،تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة في القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

ومن المتوقع وفق بيان هيئة الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا وذلك على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30%.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم الخميس 25-5-2023، على الأنحاء، على النحو التالي:

- القاهرة 33 - 23

- العاصمة الإدارية 32 - 21

- أكتوبر 31 - 22

- بنها 32 - 23

- دمنهور 31 - 23

- وادي النطرون 32 - 23

- كفر الشيخ 31 - 23

- المنصورة 31 - 21

- الزقازيق 32 - 23

- شبين الكوم 235 - 34

- طنطا 31 - 22

- دمياط 29 - 20

- بورسعيد 30 - 21

- الإسماعيلية 33 - 22

- السويس 32 - 21

- العريش 31 - 18

- رفح 31 - 18

- رأس سدر 35 - 17

- نخل 32 - 12

- كاترين 30 - 10

- الطور 33 - 20

- طابا 32 - 20

- شرم الشيخ 36 - 23

- الإسكندرية 25 - 21

- العلمين الجديدة 25- 20

- مطروح 24 - 19

- السلوم 35 - 18

- سيوة 30 - 19

- رأس غارب 35 - 23

- الغردقة 35 - 22

- سفاجا 36 - 24

- مرسى علم 35 - 23

- شلاتين 31 - 23

- حلايب 30 - 24

- أبو رماد 28 - 23

- رأس حدربة 28 - 23

- الفيوم 35 - 22

- بني سويف 35 - 22

- المنيا 36 - 23

- أسيوط 36 - 23

- سوهاج 38 - 23

- قنا 40 - 24

- الأقصر 41 - 23

- أسوان 42 - 24

- الوادي الجديد 39 - 22

- أبو سمبل 40 - 23