تحذير جديد من «الأرصاد» بسبب طقس الساعات المقبلة: أمطار ورياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم، حيث أشارت إلى أن الطقس في الصباح الباكر معتدل على أغلب الأنحاء، وحالة الطقس نهارا حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الطقس خلال الساعات المقبلة

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن الطقس ليلا لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن ارتفاع الموج في البحر المتوسط معتدلة وتتراوح ما بين 1.5 إلى 2 متر، بينما ارتفاع الموج في البحر الأحمر خفيفة وتتراوح ما بين 1 إلى 1.5 متر.

وتشهد حالة الطقس اليوم نشاطا لحركة الرياح على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، مع توافر فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

سقوط أمطار على هذه المناطق

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة، وتتوافر فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.