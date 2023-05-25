فيلم «رهبة» يحتل المرتبة الثالثة في أول يوم عرض بالسينمات

تشهد دور العرض حاليا انتعاشة فنية بسبب طرح أكثر من عمل، تزامنا مع اقتراب موسم عيد الأضحي، منهم فيلم «رهبة» بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، الذي بدأ عرضه فيلمه أمس الأربعاء بدور العرض .

إيرادات فيلم رهبة في اليوم الأول لعرضه

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم رهبة احتل المرتبة الثالثة بين الأفلام المنافسة، وجاء بعد فيلمي شوجر دادي للفنانة ليلى علوي، و«يوم 13» بطولة أحمد داود، واستطاع أن يحقق 78 ألف جنيه فقط .

تجول أبطال فيلم رهبة بالسينمات لمشاهدة الفيلم مع الجمهور

وكنوع من أنواع الدعايا، قرر منتج الفيلم أيمن يوسف، اصطحاب أبطال الفيلم أحمد الفيشاوي، ونسرين أمين، للذهاب إلى دور العرض، ومشاهدة الفيلم مع الجمهور داخل السينمات بالمولات الكبري في أكتوبر ومدينة نصر .

أبطال فيلم رهبة

ويشارك خلال فيلم «رهبة» عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد الفيشاوي، وثراء جبيل، ونسرين أمين، ومحمد لطفي، وسماء إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.