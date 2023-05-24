3 راحلين في قائمة المرشحين لجوائز الدولة 2023.. بينهم محمد العناني

خلال أيام قليلة ينعقد اجتماع المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، للتصويت والإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة، بعد الإعلان عن القائمة القصيرة للمرشحين، والتي تضمنت ثلاثة أسماء من الراحلين في مختلف الجوائز في مجال الآداب، وفي التقرير التالي تنشر «الوطن» أبرز المعلومات عن هذه القامات.

الدكتور محمد عناني:

الراحل الدكتور محمد عناني، أستاذ الأدب الانجليزي وأحد رواد الترجمة من الانجليزية إلى العربية، وهو مرشح لجائزة النيل للمبدعين في مجال الآداب.

ورحل الدكتور محمد عناني شيخ المترجمين، في 3 يناير 2023، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد رحلة عمل طويلة من العطاء في مجال الترجمة والعمل الأكاديمي.

الدكتور عبدالرحيم الكردي

الراحل الدكتور عبد الرحيم الكردي ولد في سوهاج عام 1949، وهو أستاذ متفرغ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وهو مقرر لجنة الدراسات الأدبية واللغوية بالمجلس الأعلى للثقافة، ومؤسس كلية الآداب بجامعة قناة السويس، وأول عميد لها.

كما شغل عددًا من المناصب من بينها مدير معهد كونفشيوس، وكيل كلية التربية بالإسماعيلية، عميد كلية التربية ببور سعيد، عميد كلية التربية بالإسماعيلية، عميد كلية الآداب والعلوم، وهو مرشح لجائزة الدولة التقديرية في مجال الآداب.

وتوفى «الكردي» يوم 12 فبراير 2023، خلال مشاركته في ندوة لتأبين الدكتور محمد عناني والتي نظمها المركز القومي للترجمة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة.

الدكتور مصطفى سليم

والدكتور مصطفى سليم أستاذ الدراما و رئيس قسم الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية، توفى في 6 ديسمبر 2022، عن عمر يناهز 52 عاما صباح اليوم بعد صراع مع المرض، وهو مرشح لجائزة الدولة التقديرية في مجال الآداب

كما أنه مؤلف مسرح وأشعار، مولود في 1970، وهو حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، بقسم الدراما والنقد المسرحي عام 1991، حاصل على دبلوم الدراسات العليا في الدراما والنقد المسرحي عام 1994، كما حصل على درجة الماجستير في فلسفة المسرح عام 2002.

التصويت على جوائز الدولة:

برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي يعقد المجلس الأعلى للثقافة، اجتماعه التاسع والستين للتصويت والإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة: النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية، وذلك في تمام الساعة الـ 12 ظهر يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.