الحالة المرورية اليوم: كثافات غير مؤثرة أعلى الطريق الدائري وكوبري المطار»

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، الحالة المرورية اليومَ الخميس 25 مايو 2023.

الحالة المرورية أعلى الطريق الدائري

وأشارت الإعلامية لمياء حمدين إلى ظهور بعض الكثافات المرورية أعلى الطريق الدائري من ناحية منطقة السلام وداخل النفق في الاتجاه القادم من الأقاليم للقاهرة من خلال الطريق الزراعي.

وأضافت: «هناك كثافات في مناطق التجمع الخامس وفي الطريق للبساتين وزهراء المعادي، ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي ومستمرة حتى ميدان العباسية».

الحالة المرورية في تقاطع شارع صلاح سالم

وتابعت: «عند الوصول إلى تقاطع شارع صلاح سالم سنجد كثافات بسيطة وليست مؤثرة على الحركة المرورية، وعند الوصول إلى كوبري الجلاء، فإننا سنشهد سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة».

وأوضحت، أن كوبري المطار يشهد كثافات نسبية غير مؤثرة وتبدأ تختفي عند الدخول إلى طريق المطار، كما ظهرت كثافات أعلى كوبري الحدائق للقادم من الزاوية ومتجه للفنجري، ونفس الأمر أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات.