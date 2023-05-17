تفاصيل الحالة المرورية في الشوارع والمحاور الرئيسية.. كثافات بسيطة

انتشرت الخدمات المرورية على كافة الطرق والمحاور الرئيسية صباح اليوم لتسيير الحركة أمام قائدي المركبات والقضاء على أي كثافات قد تعيق الحركة، كما تستعين الإدارة العامة للمرور بالأوناش المرورية لإزالة أي أعطال.

ونفذت الإدارة العامة للمرور، حملات مكبرة على الطرق والمحاور الرئيسية لتحرير المخالفات المرورية بكافة أنواعها، وضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة وضبط قائدي المركبات من متعاطي المواد المخدرة.

تفاصيل الحالة المرورية

أما عن الحالة المرورية صباح اليوم الأربعاء، فقد شهد كوبري 6 أكتوبر وشارع جسر السويس اتجاه العباسية ورمسيس كثافات مرورية متحركة، وكذلك في اتجاه مصر الجديدة والمطرية وعين شمس.

ووفق بيان من الإدارة العامة للمرور، فشهد طريق صلاح سالم سيولة مرورية في الاتجاهين، وظهرت كثافات متحركة بمحور 26 يوليو بالاتجاهين، وكذلك بميدان مصطفي محمود وشارع جامعة الدول العربية.

وانتظمت الحركة المرورية بميدان التحرير، العباسية وروكسي، إضافة إلى مناطق الزمالك، ووسط البلد، مع محور صفط اللبن في الاتجاهين، كما شهد الطريق الدائري انسيابية مرورية بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لمختلف الموظفين في غالبية القطاعات الحكومية.