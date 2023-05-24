الحالة المرورية في القاهرة اليوم: كثافات في شوارع الجيش وبورسعيد ورمسيس

استعرض برنامج «صباح الخير يامصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي، الحالة المرورية اليوم الأربعاء في القاهرة.

شارع رمسيس والذي يشهد كثافات مرورية ممتدة حتى مسجد النور

ومن أكثر الشوارع التي شهدت كثافات نسبية، كان شارع الجيش حتى شارع بورسعيد، وعند الوصول إلى منطقة الضاهر، فإننا نشهد بعض الكثافات المرورية المتقطعة الممتدة حتى الشوارع المؤدية إلى شارع رمسيس، والذي يشهد كثافات مرورية أيضا ممتدة حتى مسجد النور في العباسية، ويشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية بسيطة للسيارات أمام القادم من الجيزة في اتجاه مناطق وسط البلد.

نفق الأزهر يشهد ظهور تباطؤ بسيط في حركة المرور

ويشهد نفق الأزهر ظهور تباطؤ بسيط في حركة المرور للقادم من صلاح سالم لميدان الأوبرا والعكس، وفي كوبري النيل بحلوان فإنه يشهد سيولة مرورية، عند مسجد الشهيد، فإن هناك كثافات نسبية مستمرة حتى الكورنيش وتصل إلى طريق القاهرة الوسطى.