انهيار شقيق عامل نظافة بعد وفاته إثر سقوطه أثناء عمله بالدقهلية: «وقع من اللودر»

«غلبان و بيشقى على عياله».. خرجت الكلمات من «سمير» شقيق «عامل» نظافة بمجلس مدينة المطرية، بعد أن خرج للسعي علي باب رزقه فعاد جسد بالي، وترك خلفه أطفال بلا سند يحتموا به، إذ تحولت حياتهم لكابوس بعد فقدان والدهم، إثر وفاته أثناء عمله.

خرج العامل مثل كل يوم، يجمع القمامة بالتعاون مع غيره من الموظفين، إلا أنه سقط أثناء وجوده من فوق اللودر الخاص بتجميع القمامة، ما تسبب في إصابات بالغة، تسببت في نقله إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه، ومحاولة إنقاذه.

شقيق المتوفى: وصلنا المستشفى اتفاجئنا بوفاته

قال «سمير الشبراوي» شقيق العامل لـ«الوطن»، إنهم تلقوا خبر إصابة شقيقه أثناء وجوده في العمل، وجرى نقله إلى مستشفى المطرية: «توقعنا إنها إصابة عادية، لكن أول ما وصلنا المستشفى اتفاجئنا إن أخويا مات، بعد ما وقع من فوق اللودر الخاص بتجميع القمامة».

ترك أطفال صغار يحتاجون من يرعاهم

وأوضح« الشبراوي» أن رحيل شقيقه كان مفاجئ خاصة بعد تركه لأطفال صغار يحتاجوا إلي من يرعاهم ويقف جوارهم في وقتنا الحالي: « أخويا خرج بعد ما صلي الفجر كعادة كل يوم، واتجه لعمله في المطرية، وفي النهاية مات وساب وراه ثلاث أطفال أصغرهم 5 سنين».

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة المطرية، يفيد بوفاة عامل نظافة تابع لمجلس مدينة المطرية، بعد سقوطه من أعلى اللورد الخاص بالمجلس، ونقله إلى مستشفى المطرية لعلاجه، إلا أنه توفى وجرى نقله إلى مشرحة المستشفى لحين تسليمه إلى أقاربه.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين إصابة عامل نظافة يدعي «رمضان الشبراوي صالح»، 56 عاما، عامل نظافة بمجلس مدينة المطرية، ومقيم قرية البصراط مركز المنزلة، وتم نقله إلى مستشفى المطرية المركزي.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، التي أمرت باستخراج تصريح دفن الجثة، بعد التأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية.