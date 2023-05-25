لجنة النقابات بالحوار الوطني: حجم أعمال الجمعيات التعاونية 70 مليار جنيه سنويا

قال مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، إنّ اللجنة لا تضم ملفاً واحداً ولكنها تضم 4 ملفات، وهي النقابات العمالية والنقابات المهنية والتعاونيات والجمعيات الأهلية.

بناء الاقتصاد الوطني

وأضاف «البدوي»، خلال لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، أنه إذا جرى تنشيط ملفي التعاونيات والجمعيات الأهلية سيساهمان بلا شك في بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه يجري محاولة صياغة التعاونيات، والتي لم تعد بنفس الوهج أو القدرات أو التأثير كما كانت في الماضي، فلم تعد تقدم المردود القوي الذي كان موجودا قبل ذلك.

أولى طرق إعادة مسار التعاونيات

وأشار إلى أن حجم أعمال الجمعيات التعاونية وصل إلى 70 مليار جنيه في العام، ولكي ينهض هذا القطاع لا بد من إدارته بأفكار حديثة وتعزيز مستويات المنافسة، ولذلك أول طرق الإصلاح أو إعادة مسار التعاونيات يجب أن يكون عن طريق تحديد المشروعات التي يمكن أن تساهم فيها التعاونيات مجددا.