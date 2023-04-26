«الشباب والرياضة» تعلن عن منح ودورات تدريبية مجانية.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة»، بالتعاون مع المؤسسة الاجتماعية القبطية للتنمية ايجيكوبت، عددا من المنح والدورات التدريبية المجانية.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز المنح المقدمة من وزارة الشباب والرياضة، وفقا لما ذكرته صفحة الوزارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:

منح ودورات تدريبية من وزارة الشباب والرياضة

ويجري تقديم منح في المجالات التالية:

1- دورة فني صيانة أجهزة منزلية «غسالة – بوتاجاز – سخان – دفاية كهربائية – مكواة – مكنسة كهربائية - مروحة».

2- دورة فني صيانة أجهزة تيار خفيف «كاميرات المراقبة بجميع أنواعها – أجهزة الإنذار بجميع أنواعها – الإنتركم – التليفون الأرضي».

3- صــــــــيانــة موبايل

تفاصيل الكورسات

- كورسات مجانية تماما

- التدريب مسائي

- التدريب أوفلاين

- التدريب 4 أيام بـ الأسبوع لمدة شـهر ونصف.

- التدريب بوسط البلد

شروط الالتحاق

شروط عامة:

1-خريج/ة فقط وليس للطلاب.

2- السن من 18 : 35 سنة.

3- موقف التجنيد محدد للذكور.

4- الجدية والالتزام.

5- اجتياز المقابلة الشخصية.

6- مؤهل عالي / مؤهل متوسط وفوق متوسط.

7- يفضل متفرغ أو ليس لديه عمل.

للاشتراك والتفاصيل من خلال الضغط هنا وسيتم التواصل من خلال جروب واتس لتحديد المقابلة الشخصية.